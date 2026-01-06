Al Bayan
رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بتعيين عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام ومحمد سعيد راشد الشحي نائباً لرئيس الهيئة

وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،"حفظه الله"، مرسومين اتحاديين بتعيين معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، وتعيين سعادة محمد سعيد راشد الشحي نائباً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

شغل معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد منصب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ورئيس المكتب الوطني للإعلام، كما شغل معاليه العديد من الوظائف القيادية الأخرى في مجال الإعلام والرعاية الصحية والطاقة.

وشغل سعادة محمد سعيد راشد الشحي منصب أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، كما شغل عدد من المناصب القيادية في مجال الإعلام والمناطق التخصصية والرياضة.