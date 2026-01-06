محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشكر لـ"موزة الفطيم" وفريق عملها لدورهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها" مرفقاً سموه التدوينة بفيديو من صفحة "اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي" على منصة إكس وأرفقته الصفحة مع تعليق: "يقدّم فريق تطوير مرسى بوليفارد نموذجاً في مشاركة القطاع الخاص بتطوير الوجهات التي تعكس جمالية المدينة، والنظام، والتصميم؛ تماشياً مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي بأن تكون دبي المدينة الأفضل، والأجمل، والأكثر تحضّراً في العالم".