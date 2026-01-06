شرطة عجمان تستعرض مبادرات ومشاريع 2026

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الدائمة، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بالجهود المتميزة التي تبذلها فرق العمل في مختلف إدارات ومراكز شرطة عجمان، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة.

واستعرضت اللجنة تقرير نتائج تقييم مؤشرات الأداء، وناقشت نتائج تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لشرطة عجمان، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وفق الخطط المعتمدة، بما يعكس مستوى الالتزام المؤسسي بتحقيق المستهدفات وتحسين جودة الخدمات لعام 2026.