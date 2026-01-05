محمد بن راشد: الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد رسخت مسيرة تنموية نموذجية

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، وتم استعراض مسيرة مجلس الوزراء خلال العشرين عاماً السابقة والتي استطاعت خلالها الحكومة الاتحادية وعبر 16 ألف قرار، وآلاف فرق العمل، وميزانيات تجاوزت تريليونا ومائة مليار درهم إعادة هندسة العمل الحكومي في دولة الإمارات عبر تسهيل الخدمات، ومراجعة التشريعات، وتحديث البنية التقنية والاستثمارية والافتراضية والقانونية، والانتقال لمرحلة جديدة من العمل التنموي، مؤكداً سموه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، رسخت مسيرة تنموية نموذجية، حيث تتصدر الدولة العالم في أكثر من 280 مؤشراً تنموياً في رفاهية المواطن وتعليمه وصحته وإسكانه.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي .. استعرضنا خلاله مسيرة مجلس الوزراء خلال العشرين عاماً السابقة .. والتي استطاعت خلالها الحكومة الاتحادية وعبر 16 ألف قرار، وآلاف فرق العمل، وميزانيات تجاوزت تريليون ومائة مليار درهم من إعادة هندسة العمل الحكومي في الدولة عبر تسهيل الخدمات، ومراجعة التشريعات، وتحديث البنية التقنية والاستثمارية والافتراضية والقانونية، والانتقال لمرحلة جديدة من العمل التنموي".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دولة الإمارات اليوم بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" رسخت مسيرة تنموية نموذجية، حيث تتصدر الدولة العالم في أكثر من 280 مؤشراً تنموياً في رفاهية المواطن وتعليمه وصحته وإسكانه، وفي علاقاتنا التجارية والاقتصادية ومكانتنا العالمية في الذكاء الاصطناعي وصناعات الفضاء والأصول السيادية واستقطاب أفضل المواهب وفي العمل كنقطة وصل اقتصادية تربط شرق العالم بغربه".

وأضاف سموه: "قبل 20 عاماً قررنا أن نسعى للمركز الأول .. البعض شكك … واليوم بحمد الله أصبحت الإمارات نموذج تنموي تسعى الدول لتقليده، ونصدر نموذجه لأكثر من 55 دولة حول العالم، وسيستمر التفوق تحت مظلة الاتحاد، وبتوجيهات قائد الاتحاد محمد بن زايد ..قادمنا أفضل بإذن الله .. مستبشرين ومتفائلين ونبشر شعبنا بالعز والرفعة والحياة الطيبة لأجيالنا القادمة بإذن الله".