"كهرباء دبي": 4.5% نسبة الفاقد في شبكة المياه بدبي وهي الأقل عالمياً

يسهم "نظام إدارة توزيع المياه الذكي"، في تعزيز تنافسية هيئة كهرباء ومياه دبي وتميزها على مستوى العالم من حيث تقليص نسبة الفاقد في شبكة المياه وكفاءة العمليات التشغيلية الميدانية الخاصة بمراقبة شبكة توزيع المياه في دبي والتحكم بها عن بعد على مدار الساعة.

وأسهم النظام في زيادة عدد أجهزة قياس التدفق التي يتم مراقبتها بالكامل، ورفع عدد أجهزة مراقبة الضغط في أنابيب التوزيع خلال عام 2025 إلى 205 أجهزة، وزيادة عدد الصمامات الآلية التي يمكن من خلالها التحكم بشبكة التوزيع عن بعد إلى 198 صماما.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، توظف الهيئة التكنولوجيا والابتكار لتعزيز استدامة الموارد وضمان الأمن المائي الحالي والمستقبلي.

وأضاف أن الإدارة الفعالة للمياه والأصول وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات أثمرت وصول نسبة الفاقد في شبكة المياه في دبي إلى 4.5% والتي تعد الأقل عالمياً، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية الطلب المتزايد على المياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأشار إلى أن "نظام إدارة توزيع المياه الذكي" يعتمد على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة، ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة، ووحدات تحكم طرفية يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع، ومن ثم ربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بعد للمياه "سكادا" ونظام إدارة هيدروليكي متطور.

وتم تصميم هذا النظام وفق أفضل الممارسات العالمية باستخدام أنظمة التحليل الهيدروليكي المتطورة ليزيد كفاءة تحديد مواقع الأعطال وعزلها عن بعد، والذي يسهم مباشرة في خفض النفقات وتحسين تحليل حركة المياه واتخاذ القرارات.

وتخطط الهيئة للتوسع الإضافي لشبكة توزيع المياه الرقمية لزيادة كفاءة وموثوقية عزل الشبكة عن بُعد وإدارة التدفق والضغط لتعزيز سعادة المتعاملين.