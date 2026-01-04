أحمد بن محمد: محمد بن راشد رفع سقف الطموح وحوّل الرؤية إلى واقع

احتفى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن سموه قائدٌ لا يكتفي بصناعة الإنجاز، فهو يؤمن بالريادة العالمية من أجل شعبنا.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شكراً محمد بن راشد… قائدٌ لا يكتفي بصناعة الإنجاز، فهو يؤمن بالريادة العالمية من أجل شعبنا… محمد بن راشد رفع سقف الطموح، وحوّل الرؤية إلى واقع، والمستحيل إلى نقطة انطلاق… منكم تعلّمنا أن الريادة قرار، وأن المركز الأول ثقافة، وأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، ونحن نمضي على نهجك بثقة، ونؤمن أن القادم في بلادنا أفضل".