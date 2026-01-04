شرطة دبي تحذر من جرائم احتيال مرتبطة بإصدار تأشيرات العمل

حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من جرائم احتيال على أشخاص بدعوى تقديم وعد لهم بإصدار تأشيرات عمل دون وجود سند حقيقي لهذا الوعد، مؤكداً أهمية التوجه إلى الجهات الرسمية والمكاتب المُعتمدة قانوناً، والمعنية بإنهاء أي إجراءات تتعلق بإصدار التأشيرات، ومتابعة التوجهات ذات الصلة بالاشتراطات والمتطلبات.

وأشار المركز ضمن حملته المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، إلى أهمية نشر الوعي بضرورة التحقق من التأشيرات من جهات الاختصاص الرسمية فقط، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم من التعرض لأي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، وضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة والموثوقة.

كما دعا مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن جرائم الاحتيال، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901