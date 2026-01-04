مكتوم بن محمد: محمد بن راشد حقق المستحيل ورؤيته تصنع الغد

احتفى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمناسبة مرور عشرين عاماً من الحكم والحكمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بما تحقق تحت قيادته من إنجازات غيرت وجه دبي والإمارات والمنطقة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نحتفي بعشرين عاماً من الحكم والحكمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي حقق المستحيل، وخلق عبر رؤاه وقيادته واقعاً جديداً لدبي والإمارات والمنطقة، ليتضاعف الاقتصاد وترتقي الإمارات لصدارة الأمم وتصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ومنصةً لتصدير المستقبل وصناعته، عشرون عاماً اختُصر فيها الزمن لصالح الإنسان، وتقدّمت جودة الحياة وترسّخ الأمان، تغيّرت الأدوات وتبدّلت الظروف وبقي الثابت الأهم: محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته التي تصنع الغد".

#شكراً_محمد_بن_راشد