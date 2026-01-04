حمدان بن محمد: شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد والقائد والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسالة تقدير وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن سموه يمثل نموذجاً فريداً في القيادة الملهمة وصناعة المستقبل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد، والقائد، والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل، وبعزمٍ لا يلين، صنعت مجداً للوطن، وقدت مسيرة نهضة وحضارة، وزرعت الأمل في كل مرحلة من مراحل البناء ... كان رهانك الدائم على أبناء وبنات الإمارات، وعلى الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية. برؤيتكم التي سبقت عصرها وتجاوزت حدود الممكن، تحولت الأفكار في عهدك إلى منجزات عالمية، والتحديات إلى فرص تصنع المستقبل ... في ظل قيادتكم، أصبح عشق الريادة والمركز الأول نهج وطن وثقافة شعب، وبكم نستبشر خيراً ونعرف أن القادم دائماً أفضل".