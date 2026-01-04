منصور بن زايد: محمد بن راشد 20 عاماً من العطاء بنى خلالها منظومة حكومية سبقت زمانها

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي سموه رئاسة الحكومة الاتحادية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "عشرون عاماً من العطاء، بنى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها، وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي".

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "نهنئ سموه ونعتز بمسيرته وإنجازاته وفكره الاستباقي الذي شكّل نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير".