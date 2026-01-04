محمد بن زايد: قيادة محمد بن راشد استثنائية ورؤيته التنموية لا تعرف المستحيل

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن قيادة محمد بن راشد استثنائية ورؤيته التنموية لا تعرف المستحيل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في مناسبة مرور عشرين عاماً على تولي أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، نحتفي بقيادة استثنائية ملهمة، ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل وتتوجه دائماً نحو المستقبل. حفظ الله بو راشد وبارك في عمره لنواصل العمل معاً من أجل تحقيق طموحات الإمارات التي لا تحدها حدود في التقدم والتنمية، وصنع المستقبل الأفضل والأجمل لشعبها".

وختم صاحب السمو التدوينة بوسم: #شكراً_محمد_بن_راشد