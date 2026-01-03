Al Bayan
الإمارات

مكتوم بن محمد: محمد بن زايد سند للشعب وذخر للوطن ومظلة للأمن والأمان

البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، خارطة طريق لنا، ومتابعته لشؤون الوطن الاقتصادية والتنموية ترسم مستقبل وطننا ومكانته العالمية الرائدة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تشرفت بلقاء رئيس الدولة حفظه الله، توجيهاته الكريمة خارطة طريق لنا، ومتابعته لشؤون الوطن الاقتصادية والتنموية ترسم مستقبل وطننا ومكانته العالمية الرائدة. حفظه الله سنداً للشعب، وذخراً للوطن، ومظلة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار".