محمد بن راشد يبارك للبروفيسور شربل داغر الفوز بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الأدب والفنون

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025، البروفيسور شربل داغر، من لبنان، أستاذ الآداب العربية".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس": "نبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025، البروفيسور شربل داغر، من لبنان، أستاذ الآداب العربية".

وأضاف سموه: قدّم إسهامات فكرية ممتدة لعقود في مختلف مجالات الأدب، من الشعر، والكتابة، والرواية، والنقد، كما عمل على دراسة الفنون العربية في تاريخها وعمقها، وكل ما طرأ عليها من متغيرات.

وتابع سموه: نشر البروفيسور شربل أكثر من 70 كتاباً، أثْرى من خلالها مجالات الأدب والفنون في عالمنا العربي، وتُعد مؤلفاته مراجع لدراسة الأدب والفن العربي عبر التاريخ.

كما هنأ سموه جميع الفائزين بجائزة نوابغ العرب.

وختم سموه بقوله لكل العرب: من صنع أعظم حضارة في التاريخ، قادر اليوم على بناء مستقبلٍ أعظم… إذا آمن بنفسه، وبإمكانياته، ودوره في استئناف الحضارة.