الإمارات.. غداً صلاة الجمعة في موعدها الجديد الساعة 12:45 ظهراً

تقام غداً الجمعة الموافق الثاني من يناير 2026 خطبة وصلاة الجمعة عند الساعة 12:45 ظهراً، بدلاً من الساعة 1:15 ظهراً وفق ما أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وأهابت الهيئةُ بجميعِ المُصلّين أن يحرِصوا على المواعيدِ الجديدةِ، والحضورِ المُبكِّرِ لأداءِ الصلاة، سائلة اللهَ تعالى للجميعِ القَبولَ والثواب، وصلى اللهُ وسلم وبارك على سيّدِنا ونبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبِهِ أجمعين.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن اتخاذ قرار تعديل موعد إقامة صلاة الجمعة في جميع مساجد الدولة، جاء «بناء على أسباب مجتمعية، بعد دراسة استمرت نحو أربع سنوات»، وقال إن «القرار يأتي في إطار الانسجام مع المعنى المجتمعي للجمعة ولمة العائلة والتفاعل الإيجابي مع ظروف المجتمع، فليس كل من تأتي عليه صلاة الجمعة موظفاً، هناك الموظف وغير الموظف، ومنهم كبير السن والمتقاعد والصغير».