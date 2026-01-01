دبي.. 2.8 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة في ليلة رأس السنة

نقلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من ( 2.8) مليون راكب خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، محققةً نمواً في أعداد الركاب بنسبة تجاوزت 13٪، مقارنة بالعام السابق، الذي سجل أكثر من (2.5) مليون راكب، وذلك ضمن خطة مرورية وتشغيلية متكاملة شملت إدارة وتنظيم الحركة المرورية وتنفيذ الإغلاقات المؤقتة للطرق في الإمارة، بالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، والجهات والشركاء الاستراتيجيين، بما يعكس جاهزية وكفاءة المنظومة وقدرتها على ضمان انسيابية التنقّل وسلامة الجمهور، ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية قادرة على إدارة أكبر الفعاليات وفق أعلى المعايير.

وقد بلغ عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والحجز الإلكتروني والتنقّل المشترك خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2026 إلى أكثر من مليونين و(836) ألفاً و(859) راكباً، بنسبة زيادة بلغت (13%) عن عدد ركاب ليلة رأس السنة الماضية 2025، الذي بلغ مليونان و(502) ألفاً و(474) راكباً.

فيما استخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر مليوناً (249) ألفاً و(636) راكباً، فيما أَقَلَّ الترام (58) ألف و(52) راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة والحافلات تحت الطلب في هذه الليلة (503) ألفاً و(264) راكباً. ونقلت مركبات الأجرة (661) ألفاً و(538) راكباً. ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها (76) ألفاً و(745) راكباً. ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني (286) ألفاً و(135) راكباً، ونقلت مركبات النقل المشترك ألفاً و(489) راكباً. ‬‬‬‬

وأكدت الهيئة أن الخطة المرورية والتشغيلية المعتمدة أسهمت في ضمان تنقّل الجمهور بسلاسة وأمان إلى مواقع الاحتفالات، في إطار تنسيق متكامل مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة.