"كهرباء ومياه دبي" تطوّر جهاز محاكاة لأنظمة أتمتة المحطات الفرعية

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على براءة اختراع في دولة الإمارات عن جهاز مبتكر لمحاكاة مدخلات ومخرجات مغذيات أنظمة أتمتة المحطات الفرعية، وذلك في إنجاز تقني يعكس الالتزام بتبني الابتكار الهندسي لتطوير منظومة نقل الكهرباء، وتحسين كفاءة تنفيذ الأعمال، وخفض التكاليف التشغيلية.

ويُعد هذا الابتكار، الذي يجري تطبيقه حالياً في قطاع نقل الطاقة في الهيئة، أداة محورية لاختبار أنظمة الأتمتة المعقدة بأمان وكفاءة، مما يعزز موثوقية الشبكة الكهربائية ويدعم التحول الرقمي والذكي في قطاع الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الابتكار ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويُعد ترجمة عملية لنهج الهيئة في جعل الابتكار التطبيقي ركيزةً لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة.

وأوضح أن جهاز المحاكاة يُبرز قدرة كوادرنا الوطنية على تطوير حلول تقنية متطورة تختبر أنظمة أتمتة المحطات الفرعية بكل كفاءة وأمان، مما يساهم في تسريع الإنجاز وخفض التكاليف ورفع معايير السلامة.

ويُستخدم جهاز المحاكاة لاختبار أنظمة أتمتة المحطات الفرعية في بيئة افتراضية آمنة، حيث يقوم بمحاكاة المعدات الكهربائية الفعلية مثل المفاتيح والمرحلات، ويرسل إشارات افتراضية لوحدات التحكم الحقيقية المرتبطة به.

ويتيح هذا النظام اختبار سيناريوهات التشغيل المختلفة والتحقق من أداء أنظمة التحكم بدقة وسلامة كاملة، دون الحاجة إلى التعامل مع التيار الكهربائي الفعلي أو إيقاف تشغيل المحطة، مما يضمن جاهزية النظام وموثوقيته قبل التنفيذ الميداني.

وقد أسهم تطبيق هذا الابتكار في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في خفض التكاليف المرتبطة بأعمال الاختبار والتشغيل، وتقليص الوقت اللازم لتنفيذ المهام، إلى جانب تقليل المخاطر التشغيلية، ما يعزز موثوقية الشبكة الكهربائية ويدعم استمرارية الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

من جهته قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن هذا الجهاز يمثل إضافة نوعية لأدوات العمل في قطاع نقل الطاقة، إذ يوفّر بيئة اختبار آمنة وفعّالة لأنظمة أتمتة المحطات الفرعية، ويُسهم في رفع كفاءة فرق العمل وتسريع إنجاز المهام دون المساس بسلامة الشبكة

وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين الابتكار المؤسسي، والاستثمار في تطوير حلول تقنية عملية يقودها موظفوها، بما يعزز ريادتها في قطاع الطاقة، ويدعم تقديم خدمات موثوقة وآمنة ومستدامة تواكب تطلعات الإمارة والمجتمع.