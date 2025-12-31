محمد بن زايد: أدعو الله أن يكون 2026 عام خير وتنمية للإمارات وسلام للعالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجدد الآمال والطموحات بغد أفضل في العام الجديد، مشيراً سموه إلى أنه عام سيزيد فيه عزمنا وإصرارنا على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار للإمارات، وبناء مستقبل مشرق لشعبها.

ودعا سموه الله تعالى أن يكون عام 2026 عام خير وتنمية للدولة، وعام سلام واستقرار وتعاون في العالم أجمع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في العام الجديد تتجدد آمالنا وطموحاتنا في غد أفضل، ويزيد عزمنا وإصرارنا على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لبلادنا وبناء المستقبل المشرق لشعبنا".

وأضاف سموه: "أدعو الله تعالى أن يكون 2026 عام خير وتنمية في دولة الإمارات، وسلام واستقرار وتعاون في العالم أجمع".