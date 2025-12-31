طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

و أوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، و حركتها شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ،و يحدث المد الأول عند الساعة 10:09، و الجزرالأول عند الساعة 18:11 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعه 21:02 و المد الثاني عند الساعة 07:26، و الجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزرالثاني عند الساعة 02:26.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 17 80 40

دبي 24 18 75 35

الشارقة 24 17 80 35

عجمان 24 18 85 35

أم القيوين 23 14 85 35

رأس الخيمة 23 16 80 40

الفجيرة 25 17 75 30

العـين 21 14 85 40

ليوا 23 15 90 35

الرويس 22 18 90 40

السلع 21 17 90 30

دلـمـا 22 17 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 22 19 75 30

أبو موسى 22 19 75 30