حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات «مخيم غمران» برفقة راشد وشيخة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم جانباً من فعاليات "مخيم غمران" في صحراء دبي، برفقة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة شيخة بنت حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شهدت اليوم جانباً من فعاليات "مخيم غمران" في صحراء دبي، برفقة راشد وشيخة...تجارب تفاعلية تجمع الآباء بالأبناء، وتعزز القيم، وتورّث الهوية بطريقة تُرسخ في الذاكرة.. فالهويّة التي تُعاش هي الهويّة التي تبقى.. والقيم التي تُمارَس.. هي القيم التي تُورَّث".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "وهذا هو الاستثمار الأمثل في الإنسان.. في شخصيته، وفي هويته، وفي قدرته على أن يوازن بين أصالة تراثه، وطموح مستقبله".