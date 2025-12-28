منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يستقطب أكثر من 50 متحدثاً محلياً وعالمياً في دورته الـ 11

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الحادية عشرة، نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين من أصحاب المعالي ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومسؤولو كبرى الشركات العالمية، وسيكون لاعب التنس العالمي أندريه أغاسي، المتحدث الرئيس في المنتدى، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 15 يناير المقبل في مدينة جميرا تحت شعار: "تقارب المجتمعات Bridging Communities".

وتنظم هيئة الطرق والمواصلات، المنتدى بالتعاون مع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وسيناقش 5 محاور رئيسة، تشمل المدينة المستدامة، التحول الرقمي، والوظائف المستقبلية، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، والتركيز على المتعاملين.

تعزيز مكانة دبي

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، رسخ على مدى دوراته العشر السابقة، مكانته كأحد أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية، التي تجمع صنّاع القرار والخبراء والمبتكرين، وساهم في إثراء النقاش حول أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة لتطوير منظومات إدارة المشاريع في مختلف المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد منصة استراتيجية لاستعراض مسيرة النمو التي تشهدها إمارة دبي، وتسليط الضوء على تجربتها الريادية في تطوير وتنفيذ مشاريع أيقونية تعزز جودة الحياة، وترسخ مكانة دبي مدينة رائدة في تصميم المستقبل، ونموذجاً يُحتذى به في الابتكار، والحوكمة، والاستدامة.

وقال معاليه: "يأتي الإعلان عن استضافة نخبة من المتحدثين العالميين، تأكيداً على حرص المنتدى على استقطاب الشخصيات العالمية المؤثرة وصنّاع القرار، بما يعزز من ثراء النقاش في المحاور الخمسة التي يستعرضها المنتدى، والتي تشمل المدينة المستدامة، والتحول الرقمي، والوظائف المستقبلية، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، والتركيز على المتعاملين، وما تتضمنه من موضوعات محورية مثل الذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي، والميتافيرس، والبلوك تشين، واقتصاد المشاريع، والمرونة الإدارية، وتمكين فرق العمل، وهي مواضيع تعكس بوضوح المتطلبات المتسارعة لعالم اليوم، وضرورة توظيف الحلول المبتكرة لإدارة المشاريع بكفاءة واستباقية".

المتحدث الرئيس

وأعلن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، عن المتحدث الرئيس، للدورة الحادية عشرة، وهو السيد أندريه أغاسي (Andre Agassi) لاعب التنس الأمريكي السابق، الذي يعد أحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ، حيث فاز بثمانية ألقاب فردية في البطولات الأربع الكبرى غراند سلام "Grand Slam" واحتل المرتبة الأولى عالمياً في فردي الرجال لمدة 101 أسبوعاً، واشتهر أغاسي بأسلوبه المميز في اللعب من الخط الخلفي، وشخصيته الكاريزمية، ويعتبر أغاسي أحد أبرز الرياضيين الذين تركوا أثراً عميقاً في مجال إصلاح التعليم، حيث أسس عدة مؤسسات خيرية لدعم التعليم، منها "مؤسسة أندريه أغاسي للتعليم" بهدف تحسين جودة التعليم للأطفال المحرومين في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى أكاديمية أندريه أغاسي للإعداد لدخول الجامعة، وهو يرى "أن التعليم هو الأداة الأكثر قدرة على تغيير حياة الأطفال".

قائمة المشاركين

وتضم قائمة المشاركين في الدورة الحادية عشرة للمنتدى: معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة محمد العبّار، مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مروان أحمد بن غليطه مدير عام بلدية دبي، وسعادة سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد الشحي الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة، كما تشمل القائمة أيضاً شخصيات وأسماء بارزة، من قادة إدارة المشاريع الملهمة ومؤثرين عالميين وإقليميين وكبار المدربين العالميين في إدارة المشاريع، من بينهم: السيد دنكن ووكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر، والدكتور مهدي فردان الفردان رئيس مجلس إدارة مركز الخليج الدولي للسرطان، والسيد آيك نوانكوو، رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع، والدكتور ملادن فوكومانوفيتش، رئيس الجمعية الدولية لإدارة المشاريع، والسيد دنكان فيشر، مدير العمليات التنفيذي للعروض في سيرك دو سولييه، والسيدة دنيس جارفي، المدير التنفيذي لمجتمع المرونة "Agile Alliance"، والبروفيسور بيدرو سيرادور، أستاذ إدارة المشاريع في جامعة تورنتو، والسيد بير غريلز، وهو مغامر وكاتب بريطاني، والسيد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي العقارية والسيد فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، والسيدة أميرة سجواني العضو المنتدب في داماك العقارية والمؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة PRYPCO، والبروفيسور خالد المري رئيس الرابطة الدولية لإدارة المشاريع (IPMA) في الإمارات، والدكتورة ابتسام المزروعي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة AIE3، والسيدة أمل المري الشريك المؤسس Independent Food Company، والسيدة ديم البسام الشريك المؤسس Independent Food Company.

محاور المنتدى

تناقش الدورة الحادية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، 5 محاور رئيسة، و16 محوراً فرعياً، وتشمل المحاور الرئيسة، محور المدينة المستدامة، ويغطي موضوعي التنمية المستدامة، ومجتمعات المستقبل، بينما يغطي محور التحول الرقمي، مواضيع القيادة والاستراتيجية، والإدارة المرنة، والتوأم الرقمي وميتا فيرس، وتكنولوجيا البلوك تشين، أما محور الوظائف المستقبلية، فيشمل مواضيع الكفاءة والتحسين، وإدارة المشاريع عن بُعد، والاقتصاد الدائري واقتصاد المشاريع، ودور التعليم التخصصي، ويتضمن محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، مواضيع الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، وإدارة البيانات، أما محور التركيز على المتعاملين، فيغطي مواضيع التواصل مع المتعاملين، وتمكين فريق العمل، والإدارة المرنة والهجينة للمشاريع.