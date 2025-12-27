"كهرباء دبي" تدعم التنوع البيولوجي واستعادة غابات القرم بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

زرعت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي 600 شجرة قرم جديدة في محمية جبل علي البحرية بمشاركة 239 متطوعاً. وسجل المشاركون في هذه الفعالية 478 ساعة عمل تطوعية. ووصل عدد أشجار القرم التي زرعتها هيئة كهرباء ومياه دبي في المحمية من فبراير 2023 إلى ديسمبر 2025 إلى 13,950 شجرة قرم، بمشاركة ما يقارب 1,900 شخصاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030، نلتزم بتعزيز التنوع البيولوجي من خلال توسيع المساحات الخضراء في كافة ربوع الوطن، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني مفهوم الزراعة والتشجير وتحويله إلى نمط حياة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نواصل جهودنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم النظم الساحلية والموائل البيئية، من خلال صون الأشجار المحلية وخاصة أشجار القرم واستعادة غاباتها، وضمان استدامتها، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي."

وأثنى المشاركون على دور هيئة كهرباء ومياه دبي في تحفيز المشاركة المجتمعية والتطوعية، وإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمساهمة الإيجابية في حماية البيئة والحفاظ على الموائل البرية والبحرية.