قرقاش: قدرتنا على إيجاد الحلول الهادئة أساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في هذه المرحلة الحرجة، التي مررنا بمثلها من قبل وسنواجهها مستقبلاً، لا بد من تغليب الحوار وابتكار المخارج السياسية، وحفظ الصداقات والتحالفات وتعزيزها، وعدم قطع حبال التواصل والمودة.

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "قدرتنا المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتزنة هي الأساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار".