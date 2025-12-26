عالم آية بانتظارك.. انفصل عن الواقع اليومي وانغمس في عالم من الدهشة والجمال خلال هذا الموسم





• انضم إلى أكثر من 1.4 مليون زائر واختبر تجربة عالم آية، لوجهة الترفيهية المفضلة للعائلة والاصدقاء

• استمتع بتجربة استثنائية حازت على تقييم 4.8 نجوم على مراجعات غوغل، واختيرت من قبل المسافرين على موقع تريب أدفايزر لعامين متتاليين — تجربة يقدّرها الضيوف دائماً.

• انطلق في رحلة إلى عالم مليء بالنجوم والتجول بالحدائق المضيئة وشلالات تجري بعكس الجاذبية

• يقع عالم آية في وافي سيتي مول — الطابق الأوّل، البهو الرئيسي.

• يتيح عالم آية للعائلات المؤلّفة من 4 أفراد شراء تذكرة عائلية مقابل 399 درهماً إماراتياً فقط، بينما تبلغ قيمة تذكرة الفرد الواحد 135 درهماً إماراتياً.

• احجز تذاكرك إلى عالم آية عبر الموقع الإلكتروني www.aya-universe.com

يصطحب عالم آية المسافرين إلى عالم خيالي حيث تتوالى اثنتا عشرة تجربة مبتكرة تثير الدهشة، وتمنح الجمال والعاطفة والخيال مجالاً أوسع للتلاقي. يقع عالم آية في وافي سيتي مول، ليأخذ المسافرين الى خارج هذا العالم لخلق ذكريات مستقبلية في كون نابض بالألوان، حيث يلتقي الجمال بالغموض الكوني وتتجلّى العناصر الطبيعية في عالم نابض بالحياة. هناك، تنفتح المساحات على لحظات مُلهِمة تُثري التجربة وتترك أثراً لا يُمحى.

من بين تجاربه المتعددة، يتميّز عالم آية أيضاً بأكبر مسبح كرات غامرة في دبي وهي عبارة عن بحر متلألئ من الكرات المتوهّجة والأضواء، حيث يتلاشى الواقع ويزدهر الخيال، لتتحوّل كل لحظة إلى تجربة سينمائية وروحانية.

مع اقتراب أحد أكثر مواسم الإمارات انتظاراً، من عطلة العيد الوطني الطويلة والعطل المدرسية وصولاً إلى نهاية العام، يغدو عالم آية وجهة تنبض بالحضور العائلي واللحظات المشتركة، حيث يزدهر الخيال وتتوطّد العلاقات. سواء كنت تستقبل أقاربك من الخارج، أو تخطّط لأيام مليئة بالمتعة، أو تبحث ببساطة عن مساحة جديدة تستكشفونها معاً، يستقبل عالم آية ضيوفه بتجربة تترك أثراً لا يُنسى.

عالم بانتظار من يكتشف أسراره:

في عالم آية، يخوض الضيوف رحلة عبر عوالم مضيئة، تُزهر فيها الحدائق الكونية، وتتألّق الأقمار في غرف لامتناهية، وتتدفّق الشلالات بالمقلوب، وتتفاعل العواصف السماوية مع كل حركة. تفتح كل غرفة عالماً حسّياً خاصاً بها - إحساس مختلف، حلم جديد، وطريقة مبتكرة لمشاهدة العالم من زاوية جديدة، ترافقها لمسات مرحة تنساب مع كل خطوة.

عالم آية استقطب أكثر من 1.4 مليون زائر، فكن جزءاً من هذه التجربة الاستثنائية

يُشكّل عالم آية، أحد أكثر المعالم المشهورة في دبي، فهو وجهة ترفيهية خيالية تجمع بين الإبداع البصري، الإضاءة المبهرة، والتجارب التفاعلية، لتجذب السياح والمقيمين على حد سواء. يجمع عالم آية بين التأثير العاطفي، الانغماس الإبداعي، واللحظات التي تحلو مشاركتها ليصبح وجهة أساسية لا بدّ من اكتشافها عند زيارتك للمدينة.

تشمل التجارب المفضلة لدى الجميع في عالم آية ما يلي:

• فلورا – تنزّه في الحدائق الغامضة: عرض ضوئي مدّته ست دقائق تتكشف فيه الغيوم، والفصول، والنمو الكوني داخل غابة آسرة.

• سيليستيا – انغمس في عالم الأحلام الكونية: بحر من الكرات المتوهجة يدور عبر مجرات تتجاوز حدود الخيال.

• ذا سورس – بداية الكون الجميل: هي قاعة من البحيرات الرقمية ولمسة من القبة التفاعلية التي تتناغم مع الاحاسيس البشرية

• لونا – سافر إلى ما وراء النجوم: غرفة لامتناهية تحتوي على مرايا ممتلئة بالأقمار المتلألئة، تجسّد لغة عالم آية الصوتية الخيالية.

• هارمونيا – ارقص مع الضوء: سيمفونية من الانعكاسات الروبوتية في عالم لا متناهٍ من المرايا.

• ذا فولز – اقلب الواقع رأساً على عقب: اقفز عبر شلال حقيقي يجري عكس قوانين الجاذبية، واشعر بنفَس عالم آية يعود إلى مصدره.

يبقى عالم آية من أبرز تجارب دبي المدهشة والمتنوّعة، مقدّماً رحلة ساحرة إلى ما وراء النجوم مقابل 135 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، أو تذكرة عائلية لأربعة أفراد مقابل 399 درهماً إماراتياً.

اكتشف تجربة صُممت لك ولعائلتك وأصدقائك، وللمبتكرين والمستكشفين والرحّالة الباحثين عن عجائب تتجاوز المألوف، وادخل عوالم استثنائية لتختبروها معاً. احجز تذكرتك عبر www.aya-universe.com لتنظّم عطلتك خلال موسم الأعياد.

يوفّر عالم آية تجربة مجانية للأطفال دون سن 3 سنوات ولأصحاب الهمم، مع إمكانية الحجز الفوري من خلال مكتب الاستقبال.

تابع @Ayauniverse على منصّتة إنستغرام لتستلهم الأفكار، وتكتشف محتوى مبتكراً، وتجد إطلالات ملهمة، وتعيش لحظات رائعة قبل زيارتك.