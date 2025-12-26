جاهزية متكاملة لدفاع مدني دبي لتأمين احتفالات رأس السنة

دبي- حمد آل علي

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي اكتمال استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الجمهور واستمرارية الفعاليات في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد القائد العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن فرق الدفاع المدني أنهت استعداداتها الميدانية والفنية عبر تنفيذ تمارين مسبقة وسيناريوهات افتراضية تحاكي مختلف الحالات الطارئة المحتملة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الفرق التخصصية.

وأوضح أن الخطة تعتمد على تواجد أكثر من 1500 رجل إطفاء من مختلف الوحدات، مدعومين بـ أكثر من 300 مركبة إطفاء وإنقاذ موزعة على مواقع الاحتفالات والمناطق الحيوية، إلى جانب فرق إسناد جاهزة للتدخل من مراكز الدفاع المدني في الإمارة عند الحاجة.

وأشار المطوع إلى أن منظومة الاستجابة خلال احتفالات رأس السنة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحليل البيانات الميدانية، وتسريع اتخاذ القرار، وتوجيه الفرق والآليات بكفاءة أعلى، بما يعزز مستوى الأمان ويضمن التعامل السريع مع أي طارئ.

وأضاف أن الاستعدادات تشمل مراحل استباقية من التفتيش الميداني والتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق في المباني والمنشآت المرتبطة بالفعاليات، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن منظومة السلامة الذكية التي تعمل على مدار الساعة.

ودعا أفراد الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكداً أن سلامة الجميع تمثل أولوية قصوى، وأن جاهزية الدفاع المدني بدبي تعكس حرص الإمارة على تنظيم احتفالات آمنة تليق بمكانتها العالمية.