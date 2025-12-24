"كهرباء دبي" ترسي عقداً لحماية البنية التحتية الحيوية بـ 100.8 مليون درهم

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً رئيسياً لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل خطوط نقل المياه المصنوعة من الزجاج المقوى (GRE)، بهدف حماية الخدمات القائمة وتحويل مساراتها عند الحاجة، إلى جانب تنفيذ الأعمال المرتبطة بذلك في مواقع متعددة في دبي.

يشمل المشروع حزمة متكاملة من الأعمال المرتبطة، تتضمن أعمال المسح التفصيلي، والحفر، والأعمال الهندسية، وإعادة التأهيل، إلى جانب جميع التوصيلات والربط اللازم مع شبكات المياه القائمة.

ويُعد العقد، الذي تزيد قيمته عن 100.8 مليون درهم، جزءاً محورياً من استثمارات الهيئة المتواصلة لتعزيز كفاءة ومرونة البنية التحتية للمرافق في الإمارة، وسيتم تنفيذ المشروع في 20 موقعاً حيوياً في دبي على مدى 24 شهراً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ينسجم هذا المشروع مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تلبي متطلبات خطط التنمية الطموحة للإمارة. ويُعد الاستثمار في هذه الحلول الوقائية عنصراً أساسياً لتعزيز مرونة شبكات الهيئة، وضمان مواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والاستدامة لجميع القطاعات في إمارة دبي."

يركّز نطاق الأعمال على حماية شبكات المرافق في دبي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل لضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع. وقد جرى اختيار مادة الزجاج المقوى (GRE) لما تتمتع به من متانة عالية، ومقاومة للتآكل، وطول عمر تشغيلي، ما يجعلها مثالية للتشغيل تحت سطح الأرض، ويسهم في إطالة العمر الافتراضي للأصول والبنية التحتية.

ويؤكد هذا المشروع الاستراتيجي التزام الهيئة بأعلى معايير الاعتمادية والسلامة والكفاءة في شبكات نقل وتوزيع المياه. ومن خلال حماية الخدمات القائمة بشكل استباقي، تدعم الهيئة المشاريع التطويرية الجديدة أو أعمال البنية التحتية الأخرى، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات لمتعامليها، والتوسع الحضري المستدام في إمارة دبي.