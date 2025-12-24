انخفاض ملحوظ في الجرائم المقلقة برأس الخيمة



سجلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحسناً ملموساً في مستوى الأمن العام خلال النصف الأول من عام 2025، حيث لوحظ انخفاض معدل الجرائم المقلقة بنسبة 6.9 % مقارنة بالعام المنصرم.

وقال العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، إن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود الأمنية الاستباقية وتوظيف آلية تحليل البيانات الذكية في التخطيط الأمني وتنفيذ العمليات، ما أسهم في تقليل المخاطر وتعزير شعور المجتمع بالأمان والاستقرار وجودة الحياة، مؤكداً أن هذه النتائج أبرزت كفاءة الأنظمة التشغيلية ومدى دقة ترتيب الأولويات الأمنية، الأمر الذي أسهم في جعل إمارة رأس الخيمة نموذجاً يحتذى في الأمن والسلامة على مستوى الدولة.