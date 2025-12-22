"الوطني للأرصاد": طقس رطب مع احتمال ضباب وأمطار خفيفة من الثلاثاء وحتى السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اعتباراً من الغد "الثلاثاء" وحتى 27 ديسمبر الحالي "السبت المقبل، طقس رطب في الصباح على بعض المناطق مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، خاصة على المناطق الداخلية، ويصاحبه تقلب في حالة السحب والرياح، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على فترات متفرقة.

وذكر المركز في بيان اليوم أن طقس الغد سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، خاصة الغربية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على الجزر والبحر غرباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ويستمر الطقس الأربعاء رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، خاصة الغربية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على الجزر والبحر غرباً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الخميس يكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس يوم الجمعة رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس يوم السبت سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً ليلاً على الجزر والبحر غرباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.