الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها

جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:57والمد الثاني عند الساعة 04:35 والجزرالأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:35.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعه 10:56 والمد الثاني عند الساعة 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:35.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 13 85 35

دبي 25 15 80 35

الشارقة 24 13 90 35

عجمان 24 16 90 50

أم القيوين 23 12 90 45

رأس الخيمة 23 14 80 35

الفجيرة 24 15 80 40

العـين 24 11 80 35

ليوا 25 12 85 35

الرويس 24 15 75 35

السلع 23 13 90 50

دلـمـا 23 18 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 22 20 65 45

أبو موسى 23 20 65 45