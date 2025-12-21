"غراس الشتاء" بإسلامية دبي يشهد حضوراً فريداً متجاوزاً 763 مستفيداً

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن إحصاءات برنامج "غِراس الشتاء 2025"، الذي أطلقته تحت شعار "غِراس القيم ونور المستقبل"، والمخصص للفتيات من عمر 7 إلى 16 عامًا، خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، في سبع مواقع في دبي، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الدائرة "أقرب إلى المجتمع"، وتعزيز حضورها التثقيفي في مختلف مناطق الإمارة.

ويأتي البرنامج هذا العام بثوب جديد مبتكر يعكس بيئة دولة الإمارات وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية، مستلهمًا روح فصل الشتاء الذي تنتظره الأسر سنويًا، حيث تسعى إسلامية دبي من خلاله إلى تهيئة الجيل لاستقبال هذا الفصل بروح إيجابية وقيم عملية تُترجم في دروس تطبيقية قريبة من واقع الحياة اليومية، تجمع بين المتعة والتعلم والتجربة الحسية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة بأساليب عصرية.

وشهد "غراس الشتاء" حتى تاريخه حضور أكثر من 763 مستفيدًا، قدّمته 43 معلمة وبمساندة 64 متطوعة، عبر 29 فصلًا تعليميًا، تخللها تنفيذ 188 ورشة تعليمية، وبإجمالي 497 ساعة تعليمية، في بيئة تربوية محفزة تعكس حرص الدائرة على جودة المحتوى واستدامة أثره، ودعم الخطط الاستراتيجية للدائرة ورؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في الإنسان وبناء أجيال واعية ومتمكنة علميًا وقيميًا.

وأكدت السيدة شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، ومسؤولة مبادرة "غراس الشتاء"، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الإقبال المتزايد على البرنامج والثقة المجتمعية بمضامينه وأهدافه، مشيرة إلى أن المبادرة تركز على تنمية المعارف الدينية والمهارات السلوكية، وتعزيز القيم الإيمانية بأساليب تعليمية معاصرة، تسهم في إحداث أثر تربوي ملموس لدى المشاركات، ويمثل نموذجًا عمليًا للبرامج الموسمية النوعية التي تطورها الدائرة خلال فترة الإجازات المدرسية لطالبات المدارس، ويجسد تكامل الجهود التعليمية والتطوعية في خدمة المجتمع.