طقس الإمارات غداً .. توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ويضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثاني عند الساعة 03:33 والجزر الأول عند الساعة 20:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:14. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 21 12 80 40

دبي 22 15 75 40

الشارقة 21 13 80 45

عجمان 20 15 85 50

أم القيوين 21 12 85 55

رأس الخيمة 22 14 90 45

الفجيرة 23 16 70 40

العـين 22 10 85 35

ليوا 21 09 85 30

الرويس 22 10 80 40

السلع 21 09 85 45

دلـمـا 20 16 75 50

طنب الكبرى / الصغرى 21 18 70 55

أبو موسى 21 18 70 55.