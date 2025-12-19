186 مليون درهم لحملة «الأعمال الخيرية العالمية» الرمضانية

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إطلاق حملتها الرمضانية لعام 2026 تحت شعار «مِمَّا تُحِبُّون»، التي تستهدف تنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 186 مليون درهم، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قيم العطاء والتكافل التي تميز دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في مد يد العون للمحتاجين حول العالم.

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن الحملة تأتي هذا العام بمنهجية أكثر شمولاً، بعد مراجعة احتياجات المجتمعات المستفيدة، وبناء خطة تتوافق مع رؤية الإمارات في العمل الخيري المستدام، تشمل 23 دولة، إلى جانب تنفيذ عشرات المشاريع التي تعكس التزام الهيئة بدورها الخيري المتجذر منذ تأسيسها.

وقال: إن حملة رمضان ليست مجرد حملة موسمية بل هي رسالة تعكس قيم مجتمع الإمارات الذي تأسس على الخير والرحمة وعون المحتاجين، مؤكداً أن الهيئة تعمل على أن تكون مشاريع رمضان قائمة على الأثر الفعلي بحيث لا تقتصر على تقديم الغذاء فحسب، بل تشمل تغيير حياة الناس نحو الأفضل.