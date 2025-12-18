Al Bayan
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس طاجيكستان ورئيس الوزراء بمرور 30 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان الصديقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى معالي قاهر رسولزاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان الصديقة.