أحمد بن محمد: فخورون بمتانة العلاقات الإماراتية-القطرية ونمضي معاً في ظل قيادة البلدين نحو تعزيزها

بارك سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، القطري العزيز بمناسبة اليوم الوطني القطري، معربا عن فخره بمتانة العلاقات الإماراتية-القطرية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، نبارك لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري العزيز هذه المناسبة الوطنية الغالية ... فخورون بمتانة العلاقات الإماراتية-القطرية، ونمضي معاً، في ظل قيادة البلدين، نحو تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين".