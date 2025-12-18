Al Bayan
مكتوم بن محمد: يجمعنا مع قطر تاريخ وتقاليد صنعت ماضينا وقيمٌ واحدة تصنع حاضرنا

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً يومها الوطني، متمنياً لها دوام الرفعة والمجد والتطور والنجاح

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً يومها الوطني ونتمنى لها دوام الرفعة والمجد والتطور والنجاح".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "يجمعنا مع قطر الشقيقة تاريخٌ وتقاليد صنعت ماضينا، ورؤى مشتركة وقيمٌ واحدة تصنع حاضرنا، وطموحٌ وأحلام تجمع شعبينا وتوحّد جهودنا وترسم مستقبلنا، ومعاً سنواصل المسير لتحقيق هذه الرؤى والطموحات، وكل عام وقطر بألف خير".