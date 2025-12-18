"الشؤون الإسلامية": استقبال التبرعات عبر العملات المشفّرة والأصول الافتراضية

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن بدء الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة تقديم خدمة استقبال التبرعات عبر العملات المشفّرة والأصول الافتراضية، في خطوة نوعية تعكس التزام الدائرة بتعزيز الابتكار في العمل الخيري.

وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع سياسة دبي في التحول الرقمي واستشراف المستقبل، بهدف تطوير منظومة التبرعات الخيرية ورفع كفاءتها، مع توفير خيارات حديثة للمتبرعين تتماشى مع التوجّهات العالمية في مجال الأصول الافتراضية.

وأكدت الدائرة أن هذه الخدمة الجديدة تمكّن القطاع الخيري من مواكبة التطورات التقنية والمالية العالمية، وتعزز من دوره في تبني الابتكارات بما يسهم في دعم العمل الإنساني والخيري على نحو أكثر فعالية ومرونة.