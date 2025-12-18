محمد بن زايد: اليوم الوطني القطري مناسبة نجدد فيها الاعتزاز بروابط التاريخ المشترك والأخوة الراسخة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى أن يديم على قطر الفرحة والعزة والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ أخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى أن يديم على قطر الفرحة والعزة والازدهار. مناسبة نجدد فيها الاعتزاز بروابط التاريخ المشترك والأخوة الراسخة، ونتطلع إلى مستقبل تتسع فيه آفاق التعاون فيما بيننا لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين والمنطقة".