تقلبات جوية متوقعة في دبي حتى 19 ديسمبر

أعلنت الجهات المختصة أن إمارة دبي ستشهد حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة 19 ديسمبر 2025، تتخللها أمطار متفاوتة الشدة على فترات متباعدة ومتفرقة.

وأفادت التوقعات بأن سرعة الرياح ستكون متغيرة وقد تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

أما حالة البحر، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية ارتفاع الموج إلى نحو 9 أقدام في كل من الخليج العربي وبحر عُمان.

- الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار.

- الابتعاد عن المناطق الجبلية.

- الامتناع عن ارتـياد البحر خلال فترة التقلبات.

- توخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة.

- متابعة التحديثات الجوية من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.

وأكدت ضرورة التواصل مع أرقام الطوارئ عند الحاجة:

الدفاع المدني: 997

الإسعاف: 998

شرطة دبي: 999

هيئة كهرباء ومياه دبي: 991

هيئة الطرق والمواصلات بدبي: 8009090

بلدية دبي: 800900

دبي الصحية: 80060