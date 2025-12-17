مطار الشارقة يشارك المسافرين البحرينيين احتفالاتهم باليوم الوطني

شارك مطار الشارقة المسافرين البحرينيين الاحتفال باليوم الوطني البحريني الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، في مبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بمملكة البحرين، وحرص المطار على مشاركة الأشقاء مناسباتهم الوطنية.

وحرص موظفو المطار على استقبال المسافرين القادمين من مملكة البحرين بترحيب خاص، شمل تقديم الضيافة الإماراتية والقهوة العربية وتوزيع الهدايا، بما أضفى أجواء احتفالية مفعمة بالمودة والبهجة، ومنح المسافرين فرصة لتوثيق لحظاتهم في المطار وسط طابع وطني مميز.

وعبّر المسافرون عن تقديرهم لهذه اللفتة التي عكست روح الأخوة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدين أن الاستقبال يجسّد قيم الضيافة المتأصلة في المجتمع الإماراتي، ويعكس حرص مطار الشارقة على توفير تجربة سفر إيجابية ومميزة.