الإمارات.. تقليص إنجاز حصص تصاريح العمل للمنشآت من 10 أيام إلى ثانية واحدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انجاز نحو 13 مليون معاملة باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي ومن دون تدخل بشري وذلك منذ بداية العام وحتى لـ 10 من ديسمبر الجاري.

وكشفت الوزارة عن مخرجات تطوير نظام حصص تصاريح العمل للمنشآت (الكوتا) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف دعم نمو المنشآت عبر تقليل عدد المعاملات المطلوبة، والتخصيص الاستباقي لحصص تصاريح العمل بناءً على طلبات وحالة المنشأة، بالشكل الذي يلبي متطلباتها وحاجتها للقوى العاملة.

ويأتي النظام المطور في إطار سعي الوزارة ومواصلة مسيرتها الرائدة لتعزيز الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في كافة عملياتها لتحقيق التميز التشغيلي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات ومعالجة التحديات المحتملة مثل عدم كفاية الوقت والأخطاء البشرية، وضعف فاعلية الاستفادة من البيانات.

وبلغ عدد الحصص الممنوحة للمنشآت من خلال النظام بعد تطويره منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي نحو 900 ألف حصة، كما تم معالجة أكثر من 11مليون معاملة من خلال عمليات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأسهم النظام المطور في تقليص الجهود البشرية بنسبة 56%، من خلال أتمتة بعض الإجراءات لنحو 175 طلب ألف طلب من أصل نحو 310 آلاف طلب خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر أكتوبر الماضيين، فضلاً عن اختصار الوقت المستغرق في المراجعة والموافقة على طلبات الحصص الإضافية للمنشآت التي لا تتطلب تدخلاً بشرياً بنسبة تصل لـ 99% وبالتالي تقليص ساعات وأيام العمل في إنجاز عمليات وإجراءات الوزارة من 10 أيام إلى ثانية واحدة، مما يسهم في دقة النتائج المقدمة من مشاريع الأتمتة.

ويتميز النظام بمنح " الكوتا" المبدئية للمنشآت بشكل تلقائي حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على التحقق من المنشآت وبالتالي الموافقة على طلب الحصة أو الكوتا تلقائيا وفقا لحاجة المنشأة، بينما يقوم النظام في حالة الحصة الاضافية، بالاعتماد على نموذج التنبؤ وتوقع احتياج المنشأة من الحصص والموافقة تلقائيا على بعضها، بينما تتطلب الحصص الإضافية في حال لم تكن كافية وفقا لتقديرات الذكاء الاصطناعي الى مراجعة اللجنة المعنية.

كما يتميز النظام بقدرته على التعلم الذاتي وتحسين قراراته باستمرار، حيث يقوم بتحليل البيانات الجديدة ومراجعة الأنماط التشغيلية للمنشآت لتعديل توقعاته وتحديد احتياجاتها بدقة أكبر، مما يرفع جودة ودقة مخرجات النظام بمرور الوقت.

وتتبع الوزارة منهجية مستدامة لتطوير الخدمات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل، مستفيدة من بنيتها وجاهزيتها الرقمية، وتطوير مهارات كوادرها الوظيفية للتعامل بكفاءة مع الأتمتة الذكية، بالتوازي مع الربط الالكتروني مع شركائها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من سهولة الأعمال وتلبية تطلعات المتعاملين بالحصول على خدمة سريعة وسلسة وعلى مدار الساعة.