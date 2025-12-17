من هو البروفيسور ماجد شرقي الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية؟





بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور ماجد شرقي، بمناسبة فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2025، تقديراً لإسهاماته العلمية الرائدة.

ومُنحت جائزة نوابغ العرب للبروفيسور ماجد شرقي تقديراً لإسهاماته البارزة في فهم تفاعلات الضوء مع المادة، والمساهمة في تطوير تقنيات أتاحت رصد الحركة فائقة السرعة للجزيئات على مستوى الذرات بدقة غير مسبوقة.

وكرس البروفيسور ماجد شرقي الأستاذ الفخري في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا، مسيرته لدراسة الديناميكيات الجزيئية فائقة السرعة، مما فتح آفاقاً جديدة للأبحاث العلمية، وكشف ظواهر لم تكن قابلة للرصد بالأساليب التقليدية.

ومن أبرز إنجازاته المساهمة في تطوير تقنيات الأشعة السينية فائقة السرعة، التي أسهمت في تقدم كبير في فهم التفاعلات بين الضوء والمادة، ووسعت آفاق البحث في الكيمياء والفيزياء وعلوم المواد والطاقة.

كما أسهم في ابتكار أدوات بحثية حديثة مثل تقنيات الأشعة فوق البنفسجية ثنائية الأبعاد وثنائية الانكسار الدائري الذري فائق السرعة، مما عزز قدرة الباحثين على دراسة الأنظمة البيولوجية المعقدة والمواد الصلبة المتقدمة.

ونشر البروفيسور ماجد شرقي أكثر من 450 بحثاً علمياً، وحقق أكثر من 23,000 استشهاد علمي دولياً في مجالات فيزياء التفاعلات فائقة السرعة وعلوم المواد والطاقة.