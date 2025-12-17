Al Bayan
الإمارات

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني

وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني.

وبحسب المرسوم يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي لهيئة الشارقة للدفاع المدني، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.