اختتام فعاليات «تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»



اختتمت حكومة دولة الإمارات فعاليات «تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه 2026» ضمن ورش مشتركة بين وزارة الخارجية ومركز المسرعات الحكومية استعداداً لاستضافة المؤتمر بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026.

شارك في الورش أكثر من 100 قيادي ومسؤول من 41 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية لتحديد الفرص الاستراتيجية وتعزيز التعاون في قطاع المياه ووضع مسارات عمل وطنية تعزز الاستدامة المائية، وتضمّنت الورش جلسات في مركز المسرعات الحكومية في دبي ووزارة الخارجية في أبوظبي وركزت على تعزيز التعاون وتطوير مبادرات رائدة في مجال المياه ودعم أجندة الدولة في الاستدامة على المستويين الوطني والدولي.



وقال عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة إن الورش تعكس التزام دولة الإمارات بتحويل أولويات الاستدامة المائية إلى خطوات عملية مشتركة وتمهيد الطريق لتطوير حلول قابلة للتطبيق تسهم في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وتعزيز ريادة الدولة في دعم أمن المياه عالمياً.

وأكدت هدى الهاشمي مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن ملف المياه يحظى باهتمام القيادة الرشيدة ويعد محوراً أساسياً في عمل الحكومة وتوجهاتها المستقبلية وأن دفعة تسريع المواءمة الوطنية تعد منصة تفاعلية مفتوحة للحوار وتبادل الرؤى وصياغة أفكار عملية لتعزيز جهود الدولة في استدامة المياه ودعم التحضيرات الوطنية لاستضافة المؤتمر.