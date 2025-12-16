المرأة الإماراتية تصنع حضوراً تاريخياً في الاقتصاد والعلوم والقيادة الدولية

واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025، نهجها في دعم المرأة وتمكينها المستدام، عبر حزمة من المبادرات الوطنية والسياسات الحكومية والإنجازات الدولية التي رسخت مكانة المرأة الإماراتية في عملية صنع القرار ومسيرة التنمية المستدامة.

وأطلقت الإمارات، رؤية "أم الإمارات 50:50" بوصفها خارطة طريق تمتد إلى عام 2075، ترتكز على تعزيز جودة حياة المرأة، وتمكينها في قطاعات المستقبل، ودعم حضورها في المناصب القيادية وصياغة الأجندة العالمية للمرأة.

واعتمد مجلس الوزراء إعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بهدف تطوير الأطر التشريعية والسياسات الوطنية الداعمة للتوازن بين الجنسين.

وجاء القرار في ظل الإنجازات العالمية للدولة، حيث حلت الإمارات في المركز 13 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه، أطلق الاتحاد النسائي العام مشروع "نزرع للاستدامة" الذي يستهدف تدريب 3500 امرأة خلال خمس سنوات ودعم 140 مشروعاً زراعياً نسائياً، بما يعزز الأمن الغذائي وتخريج رائدات أعمال في الزراعة المستدامة، كما أطلق الاتحاد مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة لتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد العالمي، وتم تدشين أول هذه المجالس في الصين عبر برنامج تدريبي يمتد أسبوعين في أربع مدن صينية كبرى،

وفي مبادرة غير مسبوقة عالمياً، أعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق أول وظيفة رسمية للأسر المنتجة على مستوى العالم، مع راتب شهري وامتيازات وظيفية وتأمين اجتماعي، في خطوة تُعد نموذجاً عالمياً جديداً في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وبرزت خلال العام الجاري مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف تمكين المرأة في المجالات التقنية والاقتصادية بشكل خاص، مثل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي الذي عزز مشاركة المرأة في تحليل البيانات والتقنيات المتقدمة، والبرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تأهيل 100 ألف مبرمج بينهم نسبة كبيرة من النساء، كما أسهمت مبادرة AI-Forward في تدريب أكثر من 100 امرأة على مهارات الذكاء الاصطناعي، بينما مكّن برنامج "سيدتي" للذكاء الاصطناعي نحو 500 سيدة من اكتساب مهارات الحوسبة السحابية.

وساهم برنامج تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال في دعم المشاريع التقنية النسائية وجذب الاستثمارات، في حين قدّم برنامج "أطلق" تدريباً نوعياً أسهم في تخريج 415 من الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية.

وأكد تقرير جامعة هيريوت وات في أبريل الماضي تسجيل دولة الإمارات أعلى نسبة تمثيل نسائي بمجالس إدارات الشركات العامة خليجياً خلال عام 2025 بنسبة 14.8%، بارتفاع 37% عن العام الماضي.

وتشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، و 70% من خريجي الجامعات، و56% من خريجات تخصصات STEM ، كما تشكل النساء أكثر من 50% من القوى العاملة في قطاع الفضاء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل، وفي وكالة الإمارات للفضاء تمثل النساء 48% من الموظفين، بينما وصلت نسبة الطالبات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى 31%.

وعززت المرأة الإماراتية حضورها العالمي خلال عام 2025 فقد أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.

وفي السياق ذاته، فازت سعادة شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026-2029، لتكون أول امرأة في العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة قبل 50 عاماً، كما فازت الدكتورة نادية راشد المزروعي بمنصب نائب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة، وتم انتخاب سعادة عفراء الصابري سفيرة للنوايا الحسنة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية.

وأعيد انتخاب سعادة رزان خليفة المبارك رئيسة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) لفترة ثانية، في تأكيد لمكانتها الدولية ولريادة الإمارات في العمل البيئي العالمي، كما انتخبت سعادة ميرة سلطان السويدي رئيسة للجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي.