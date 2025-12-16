مكتوم بن محمد: علاقاتنا مع البحرين راسخةٌ جذورها في التاريخ المشترك والمصير الواحد

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية ، مملكة البحرين الشقيقة قيادةً وشعباً باليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "نبارك لمملكة البحرين الشقيقة قيادةً وشعباً يومها الوطني، يومٌ يجسّد تاريخاً عريقاً ورؤيةً نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً".

وأضاف سموه " علاقاتنا مع البحرين راسخةٌ جذورها في التاريخ المشترك والمصير الواحد، وتكبر كل عام بما يجمع شعبينا من قيمٍ أصيلة وطموحات مشتركة. كل عام والبحرين أكثر تقدماً وأمناً ورفعة، وكل عام والبحرين نموذجٌ للنهضة والعطاء".