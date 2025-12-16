ترامب يطالب بتعويض قدره 10 مليار دولار من هيئة الإذاعة البريطانية

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره 10 مليارات دولار من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، متهما الهيئة البريطانية بالتشهير وممارسة ممارسات تجارية مضللة وغير عادلة.

واتهمت الدعوى، التي بلغت 33 صفحة، هيئة الإذاعة البريطانية ببث "تصوير كاذب ومشوه ومسيء ومثير للجدل وخبيث للرئيس ترامب"، ووصفتها بأنها "محاولة صارخة للتدخل والتأثير" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

كما اتهمت الدعوى "بي بي سي" بـ "جمع جزأين منفصلين تماما من خطاب الرئيس ترامب في 6 يناير/كانون الثاني 2021"، بهدف "تحريف قصدا معنى ما قاله الرئيس ترامب".