«الوطني للأرصاد»: تجدد فرص سقوط الأمطار اليوم وغداً

وشهدت الدولة، من أواخر ليل يوم السبت وحتى الصباح الباكر من يوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث بدأت على مياه الخليج العربي والجزر، ثم امتدت إلى المناطق الساحلية لتشمل أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة ثم امتدت الأمطار خلال فترة النهار إلى المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، وسُجّلت أعلى كمية أمطار في ميناء صقر بواقع 12.5 ملم.
وأكد المهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن البلدية رفعت جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن فرق الطوارئ والفرق الميدانية تم تكليفها بالعمل على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع والتدخل الفوري عند الحاجة في مختلف مناطق الإمارة.
وحثّت بلدية الفجيرة السكان والسائقين على التحلي بأقصى درجات الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، داعية جميع أفراد المجتمع خلال الأجواء الماطرة، إلى عدم الجلوس أو الوجود بالقرب من أماكن تجمع مياه الأمطار والسدود، حفاظاً على سلامة الجميع، مؤكدة جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والتعامل معها فوراً، متمنية السلامة للجميع وأن تكون أمطار خير ورحمة تعم بنفعها أرجاء الوطن.