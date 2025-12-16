«الوطني للأرصاد»: تجدد فرص سقوط الأمطار اليوم وغداً

توقع المركز الوطني للأرصاد تجدد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، اليوم وغداً الأربعاء، وتتركز على الجزر وبعض المناطق الشمالية.

وشهدت الدولة، من أواخر ليل يوم السبت وحتى الصباح الباكر من يوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث بدأت على مياه الخليج العربي والجزر، ثم امتدت إلى المناطق الساحلية لتشمل أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة ثم امتدت الأمطار خلال فترة النهار إلى المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، وسُجّلت أعلى كمية أمطار في ميناء صقر بواقع 12.5 ملم.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد مرور الموجة الرئيسية للأمطار، يومي الخميس والجمعة، حيث تبدأ التأثيرات من المناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً لتؤثر في مدينة أبوظبي خلال آخر ليل الخميس وفجر الجمعة.

وأكد المهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن البلدية رفعت جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن فرق الطوارئ والفرق الميدانية تم تكليفها بالعمل على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع والتدخل الفوري عند الحاجة في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح الأفخم أن البلدية تعمل وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، تشمل توزيع مضخات ضخمة في المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه، وتجهيز آليات الشفط لتصريف المياه المتراكمة، مع تركيز الجهود على المناطق السكنية والمواقع الحيوية لضمان سرعة الاستجابة لتامين الحماية والسلامة للجميع، لافتاً إلى أن البلدية كثفت جهودها لضمان إعادة البنية التحتية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، في حال شهدت الإمارة هطولاً غزيراً للأمطار، وذلك من خلال تعزيز عمليات التصريف باستخدام تناكر المياه والصهاريج، تهدف إلى الحد من تجمعات مياه الأمطار، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية بكفاءة عالية ودون انقطاع.

وحثّت بلدية الفجيرة السكان والسائقين على التحلي بأقصى درجات الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، داعية جميع أفراد المجتمع خلال الأجواء الماطرة، إلى عدم الجلوس أو الوجود بالقرب من أماكن تجمع مياه الأمطار والسدود، حفاظاً على سلامة الجميع، مؤكدة جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والتعامل معها فوراً، متمنية السلامة للجميع وأن تكون أمطار خير ورحمة تعم بنفعها أرجاء الوطن.