الإمارات والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في التبادل المعرفي والتنمية

استقبل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وفداً من حكومة دولة الإمارات، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين في مجالات التبادل المعرفي والتنمية المستدامة والتنافسية والتحديث الحكومي، وفرص تطويرها في ضوء التوجهات والرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الشقيقين.

وأكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، خلال لقائه وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفاعلة مع حكومة دولة الإمارات الشقيقة، انطلاقاً من الرؤى المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين، وما وصل إليه التعاون والتكامل من مستويات متقدمة بين البلدين.

ورحب معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بوفد حكومة الإمارات، مشيداً بما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية من تطور مستمر في مختلف المجالات، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية راسخة وتعاون وثيق يعزز فرص العمل المشترك في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الحكومي مع حكومة مملكة البحرين، مشيداً بما تحققه من تقدم في مجالات التنمية المستدامة وتطوير العمل الحكومي.

وقال عبدالله لوتاه إن حكومة دولة الإمارات، ومن خلال منصة التبادل المعرفي الحكومي وتجربتها الريادية في مجال الاستدامة، تؤمن بأهمية مشاركة النماذج والممارسات الحكومية الناجحة التي طورتها مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة حول العالم، بما يسهم في توسيع آفاق الابتكار والتطوير في مجالات التحديث الحكومي والاستدامة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشتركة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي والابتكار في الخدمات الحكومية والاستدامة.

والتقى وفد حكومة دولة الإمارات، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبحث معه مجالات التعاون وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والمعرفة، كما التقى نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة ودعم مساراتها.