«الخارجية» تتسلّم أوراق اعتماد سفير زمبابوي

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد إسحاق أنانياس مويو، سفير جمهورية زمبابوي الجديد لدى دولة الإمارات.

ورحّب بالسفير الجديد وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية زمبابوي وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب إسحاق أنانياس مويو عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية زمبابوي علاقات متميزة في مجالات عدة ذات اهتمام مشترك .