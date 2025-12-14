دليل «شتا حتا» يرصد أهم الفعاليات السياحية والثقافية





أعلن براند دبي عن إطلاق دليل "شتا حتا"، والذي يرصد أهم الفعاليات السياحية والثقافية ويدعو المقيمين والزوار إلى استكشاف التنوع والمعالم الطبيعية والعروض الترفيهية في منطقة حتا بدبي.

وكان "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الاعلامي لحكومة دبي أعلن عن انطلاق فعاليات مهرجان «شتا حتا» خلال الفترة من 5 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر ، في إطار رؤية متكاملة لتحويل منطقة حتا إلى وجهة سياحية وتنموية متميزة، تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة وريادة الأعمال المجتمعية.

ويأتي مهرجان شتانا في حتا 2025، بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على ضفاف بحيرة ليم، بهدف تسليط الضوء على مكانة حتا المتميزة بين أهم وجهات دبي الشتوية، ببرنامج عائلي حافل بالفعاليات المتنوعة يضم أكثر من 150 ورشة عمل، وما يزيد على 30 فعالية ترفيهية وتعليمية، و100 عرض من العروض الإبداعية والمسابقات التلفزيونية. يجمع المهرجان بين البعد الاجتماعي والثقافي وأيضا الاقتصادي المتمثل في دعم المجتمع المحلي والمشاريع الصغيرة، لاسيما عبر مبادرة بكل فخر من دبي والتي يشارك في المهرجان 30 من أعضائها من حتا ودبي.

يولي المهرجان اهتماما خاصا بالصغار ويوفر مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية وبرامج إثراء المهارات المستوحاة من بيئة حتا. ويوفر متجر براند دبي فرصة اقتناء هدايا تذكارية مستوحاة من إبداعات أكثر من 10 فنانين إماراتيين.

للاطلاع على الدليل اضغط هنا