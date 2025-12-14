"طرق دبي" ترسي عقد مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارعي العوير والمنامة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي المختلفة لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز جودة الحياة، أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارعي العوير والمنامة، الذي يتضمن تنفيذ جسور بطول 2300 متر، وزيادة عدد المسارات، وتنفيذ طرق خدمية على شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والعوير في كلا الاتجاهين، وتنفيذ مداخل ومخارج للمناطق السكنية والتطويرية على طول امتداد الشارع، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 5200 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بزيادة 176%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى خمس دقائق فقط، ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الثالث من عام 2028.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إنَّ تنفيذ المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة للهيئة لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني، مشيراً إلى أن المشروع يخدم مناطق سكنية وتطويريه، يقدر عدد سكانها وزوارها بأكثر من 600 ألف نسمة.

تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان مع شارع العوير

وأضاف الطاير: "يتضمن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مع شارع العوير، تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع مجسّر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وذلك بإنشاء جسور رئيسة على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بسعة أربع مسارات في كل اتجاه، وكذلك تنفيذ منحدرات لحركات الالتفاف إلى اليمين واليسار بسعة مسارين في كل حركة، كما يشمل المشروع تنفيذ جسر على تقاطع شارع العوير مع شارع الإمارات، يخدم الحركة المروية باتجاه العوير والشارقة، إضافة إلى تنفيذ طرق خدمية موازية على شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والعوير في كلا الاتجاهين بهدف توفير مداخل ومخارج آمنة تخدم المناطق التطويرية المحيطة."

تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان مع شارع المنامة

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن المشروع يشمل كذلك تطوير الطرق السطحية عند تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع المنامة، حيث سيجري توسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين إلى أربع مسارات في كل اتجاه، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتطوير التقاطع السطحي المحكوم بإشارات ضوئية لرفع كفاءته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، إلى جانب توفير مداخل ومخارج آمنة لخدمة المناطق التطويرية المحيطة.

مراحل منجزة

تجدر الإشارة إلى أن تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، يأتي استكمالاً لجهود هيئة الطرق والمواصلات، التي بدأتها بتطوير امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك بتنفيذ طريق بسعة أربع مسارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، بدءاً من تقاطعه مع شارع دبي - العين حتى الدوار على شارع اليلايس، وشمل تطوير عدة تقاطعات مع شبكة الطرق المحيطة، حيث جرى تنفيذ تقاطع مجسر عند تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من مدخل القرية العالمية للقادمين من شارع الإمارات، وتنفيذ دوار محكوم بإشارات ضوئية عند تقاطعه مع طريق القدرة، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية مع طريق حصة، وتعد الحلول المرورية لتطوير هذه التقاطعات مرحلية وسيجري تطويرها مستقبلاً بحزمة من الحلول المرورية النهائية.

كما شمل المشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الممتد من تقاطعه مع شارع دبي - العين، حتى دوار المدينة الأكاديمية بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، وذلك بتنفيذ جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيلكون، بطول 120 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية قدرها 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتنفيذ تقاطع أسفل الجسرين محكوم بإشارات ضوئية، يشمل 20 مساراً في جميع الاتجاهات، بطاقة استيعابية تبلغ 8000 مركبة في الساعة، لتحقيق انسيابية الحركة المرورية المؤدية لواحة دبي للسيليكون، وجامعة زايد، وكذلك تطوير الحركة المرورية على دوار المدينة الأكاديمية.